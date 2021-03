Come d'incanto 2, James Marsden e Idina Menzel nel cast

Grandi notizie per i fan della pellicola che nel 2007 ha conquistato il pubblico mescolando animazione e realtà. Nelle scorse ore The DisInsider ha rilanciato l’arrivo di James Marsden e Idina Menzel nell’atteso sequel.

Come d’incanto, il sequel

approfondimento

Come d'incanto 2: Patrick Dempsey nel sequel del film

Nelle scorse settimane Patrick Galen Dempsey, questo il nome all’anagrafe, ha confermato l’inizio dei lavori del film nel corso di un’intervista a Good Morning America: “Ho appena ricevuto lo script per il secondo film e sto iniziando a lavorarci e a mettere insieme le note”.

Ora, una nuova notizia ha entusiasmato il pubblico. Infatti, The DisInsider ha riportato il ritorno di due attori presenti nell’iconico lavoro diretto da Kevin Lima, stiamo ovviamente parlando di Idina Menzel (FOTO) e James Marsden, classe 1973, interpreti rispettivamente di Nancy Tremaine e del principe Edward.

Non ci sono notizie per quanto riguarda la possibile data di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi futuri.