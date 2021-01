Come d'incanto 2: Patrick Dempsey nel sequel del film

L’attore, classe 1966, ha confermato la realizzazione del sequel nel corso di un’intervista rilasciata a Good Morning America, come riportato anche da ET

È il 2007 quando Come d’incanto debutta sul grande schermo mescolando animazione e realtà per regalare al pubblico emozioni e divertimento. Ora, la magia sta per tornare. Infatti, nelle scorse ore Patrick Dempsey ha annunciato l’inizio della realizzazione del sequel, come riportato dal magazine ET.