3/15 ©IPA/Fotogramma

Il film racconta di come Harley Quinn, dopo la separazione da Joker, decida di unirsi al gruppo Birds of Prey insieme alle altre tre eroine Black Canary, Hunter e Renée Montoya, per salvare una ragazza dal malvagio re del crimine Black Mask

Birds of Prey, Margot Robbie e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn