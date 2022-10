Black Adam, il maggior incasso per The Rock nel weekend di apertura

Cinema

Il 20 ottobre 2022 è arrivato nelle sale Black Adam, il nuovo film di supereroi legato all’universo Dc Comics. Il protagonista del film non sarà l’unico personaggio con poteri speciali che apparirà nella pellicola, in cui tanti eroi dei fumetti trovano una loro controparte cinematografica. Eccovi il cast del film per aiutarvi a scoprire qualcosa in più sul mondo di Teth Adam