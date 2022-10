Niente di nuovo sul fronte occidentale, il trailer del film Netflix

Un war movie tedesco in arrivo sulla piattaforma (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), adattamento del famoso romanzo di Erich Maria Remarque Condividi

Pubblicato nel 1929 il romanzo Niente di nuovo sul fronte occidentale è una di quelle letture che assegnano a scuola per studiare un periodo storico tragico e intenso. Nel 1931 era già stato adattato per il grande schermo con il film omonimo diretto da Lewis Milestone che vinse anche il premio Oscar all'epoca per miglior film e miglior regia. Questa nuova produzione Netflix è diretta da Edward Berger che ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Lesley Paterson e Ian Stokell. È già stato presentato in sala e in alcuni festival ottenendo un punteggio Rotten Tomatoes di 93% e il 28 ottobre arriva sulla piattaforma streaming (sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Il cast di Niente di nuovo sul fronte occidentale approfondimento Niente di nuovo sul fronte occidentale, il teaser trailer del film Paul Baumer, interpretato da Felix Kammerer, è un soldato che si offre volontario per la guerra insieme ai suoi compagni di classe. In breve tempo si ritrovano tutti al centro del conflitto, in trincea, e la tragedia di dolore e orrore li travolge segnando per sempre la loro vita. Non è un segreto che il libro di Remarque fu bandito in tutta l’Europa quando fu pubblicato, a causa dei messaggi anti-militaristi che conteneva. Nel 1979 venne realizzato un film per la tv diretto da Delbert Mann e oggi arriva questo nuovo adattamento Netflix con un cast tedesco che comprende Albrecht Schuch, Moritz Klaus, Aaron Hilmer e Anton von Lucke.

Il trailer di Niente di nuovo sul fronte occidentale GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film “Questo non è un atto d’accusa né una confessione, né tanto meno un’avventura. Perché la morte non è un’avventura per chi se la trova davanti” con queste parole si apriva il teaser trailer del film. “Abbiamo così tanto da dire e non lo diremo mai” è invece la frase di Remarque che apre questo nuovo trailer ufficiale mentre scorrono immagini dure e tese del campo di battaglia. Le immagini calano immediatamente nel clima di terrore di una guerra dapprima immaginata e poi vissuta dall’interno. Prima la preparazione e il senso di dovere di giovani soldati e poi la paura che li travolge quando si trovano al centro dell’azione, a lottare per la sopravvivenza imbracciando un fucile e vedendo i loro commilitoni cedere sotto il fuoco nemico.