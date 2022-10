Priscilla, Sofia Coppola parla delle differenze con il film Elvis

Sul set gli interpreti sono Cailee Spaeny e Jacob Elordi, rispettivamente nei panni di Priscilla e del consorte. Sofia Coppola si occupa sia della sceneggiatura sia della regia. Per questa sua nuova fatica cinematografica ha adattato il memoir di Priscilla, Elvis and Me (1985). “Con il pubblico ancora in fermento per il film biografico su Elvis di Baz Luhrmann, il re sta lasciando il posto alla sua iconica moglie”, scrive Madalyn Watson sul magazine statunitense Collider. La regista di Bling Ring si è rivolta a Instagram per offrire ai suoi fan un'anteprima del dietro le quinte del film, dopodiché ha voluto affrontare le differenze rispetto alla pellicola di Luhrmann con Austin Butler protagonista.

Un confronto tra Priscilla e Maria Antonietta



Coppola ha fatto un confronto tra Priscilla e il suo film del 2006, Maria Antoinetta con Kristen Dunst. Ha parlato di alcuni punti in comune tra le sue due pellicole in un'intervista a Vogue.

Per questo nuovo film biografico, la regista de Il giardino delle vergini suicide ha detto che stanno lavorando per ricreare Graceland, e ha sottolineato come ci siano tante somiglianze di quest’ambientazione con Versailles.



L'attrice Cailee Spaeny è stata scritturata per il ruolo principale: interpreta Priscilla tra i 15 e i 27 anni. Nei panni del re del rock'n'roll c'è invece Jacob Elordi di Euphoria. Sebbene Sofia Coppola dica di aver visto solo un episodio della serie (in cui Elordi interpreta il manipolatore Nate Jacobs), ha voluto sottolineare che l'attore è lontano anni luce dal personaggio che l’ha reso una star. Coppola ha infatti descritto Jacob Elordi come "dolce e umile".

Anche se la regista era convinta che nessuno in fase di casting "assomigliasse abbastanza a Elvis", alla fine la scelta è ricaduta su Elordi per via dei suoi incredibili magnetismo e carisma.

Ma qui l'unica vera prima donna è lei: Priscilla. Questo film infatti si concentra totalmente sul personaggio messo a titolo, mettendo sullo sfondo per una volta “il re” per raccontare “la regina”.