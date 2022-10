Henry Cavill sarà Superman in Man of Steel 2

L’attore inglese tornerà presto a indossare la tuta dell’Uomo d’acciaio, per la gioia sua e di milioni di fan. “Il costume è pronto e aspetto una chiamata”, aveva detto l’anno scorso. Ora le sue preghiere sembrano pronte a essere esaudite Condividi

La sensazione di tutti era che Superman fosse assente ormai da troppo sul grande schermo. Se si esclude l'apparizione nella pantagruelica Snyder Cut del film Justice League, il supereroe per antonomasia mancava dallo schermo da quasi un lustro. Potrebbe sembrare un controsenso, soprattutto se si pensa a quanti personaggi anche minori si siano guadagnati spazio nel mondo dei cinecomic ultimamente. Chi tuttavia ha sempre creduto a un ritorno al cinema dell'Uomo d'acciaio è stato il suo ultimo interprete, Henry Cavill. La star non ha mai smesso di sponsorizzare un nuovo film, proponendosi in prima persona come eventuale protagonista anche quando secondo alcuni si stava avviando a essere troppo vecchio per il ruolo. Ora il sogno suo e di milioni di fan sta per tramutarsi in realtà: pare che la Warner Discovery abbia messo Man of Steel 2 tra i progetti cui dare priorità, includendo nell'operazione anche Cavill.

È un uccello! È un aereo! È Henry Cavill vedi anche Black Adam, The Rock vuole un crossover con Superman Nel 2021, quando la possibilità di avere una nuova pellicola dedicata a Superman apparivano davvero molto risicate, l’attore non aveva usato mezzi termini per esprimere la sua posizione in merito: “Il costume è pronto e aspetto una chiamata. Sento che c’è ancora molto da raccontare”. La sospirata telefonata sembra essere ora finalmente arrivata e, a comporre il numero, potrebbero essere stati proprio il CEO di Warner Bros. Discovery David Zaslav e i capi della Warner Bros. Pictures Michael De Luca e Pam Abdy. Sarebbero loro infatti i primi sponsor di Cavill che spingono per inserirlo di nuovo all’interno del DC Extended Universe. Tra i sostenitori dell’attore si annovera però anche un collega. Da quando è stato coinvolto in Black Adam, Dwayne “The Rock” Johnson ha spinto più volte anche pubblicamente per rilanciare Superman sfruttando un interprete del calibro di Cavill. I suoi sforzi sono stati tali da convincere alla fine tutti della possibilità di un cameo dell’Uomo d’acciaio già nel prossimo film dedicato a Teth Adam. Si tratta solo di una breve apparizione nella scena post-credit e, anche se The Rock ha letteralmente fatto il giro delle sette chiese per far sì che esistesse, non basta a soddisfare le attese dei fan. Va tuttavia considerato solo un succoso antipasto perché, da quello che filtra all’esterno, Man of Steel 2 è diventato ormai un progetto prioritario nell’universo cinematografico DC Comics.

Arriva il super film vedi anche La playlist dei migliori video di SkyTg24 a tema cinema Se ormai sul protagonista di Man of Steel 2 ci sono pochi dubbi, c’è invece ancora molta incertezza sul resto. Il film è solo all’inizio della produzione e si è ancora alla ricerca di sceneggiatori in grado di dare corpo a una vera e propria trama. Quello che è certo è che si sarebbe orientati a proporre una pellicola in grado di procedere nel solco del film del 2013, diretto da Zack Snyder e con Charles Roven e Christopher Nolan alla produzione.

McQuarrie alla regia leggi anche Naomi, tutto quello che c'è da sapere sulla serie tv targata DC Comics Alla regia del nuovo progetto i vertici Warner sognerebbero di annoverare Christopher McQuarrie, regista e sceneggiatore già dietro pellicole come I Soliti sospetti e Mission: Impossible - Fallout. Proprio in quest’ultimo lavoro, tra l’altro, McQuarrie ha già incrociato sulla sua strada Henry Cavill. A rendere per ora complicato il matrimonio sarebbero tuttavia gli impegni del cineasta, impegnatissimo proprio con i prossimi capitoli della saga con protagonista Tom Cruise.

Due Superman? leggi anche Superman & Lois, Michael Bishop è Jonathan Kent Paradossalmente, se ci dovessero essere ritardi, potrebbe alla fine accadere di avere addirittura due Superman diversi contemporaneamente in sala. Tra i rumor che infatti circondano il mondo Dc c’è anche la possibilità che si realizzi un vecchio progetto, prodotto da J.J. Abrams e ideato anni fa dall’acclamato scrittore Ta-Nehisi Coates. L’idea sarebbe quella di proporre un Superman nero e inedito, completamente svincolato dalla timeline in cui si pongono i film con Cavill (un po’ sulla falsariga di quanto accaduto con il Joker di Joaquin Phoenix). Vedremo cosa ci riserverà il futuro. Di certo non vediamo l’ora di sorprenderci ancora, magari gridando di nuovo: “È un uccello? È un aereo? È Superman!”