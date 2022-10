Knives Out, il regista: “Benoit Blanc interpretato da Craig è gay"

Rian Johnson, regista del film Cena con delitto - Knives Out e del sequel in arrivo Glass Onion - Knives Out, ha confermato che il personaggio interpretato da Craig è "ovviamente" queer. In una conferenza stampa al London Film Festival, il regista ha voluto chiarito almeno un enigma dell'attesissimo secondo atto del franchise di genere mistery: almeno la sessualità del detective protagonista è stata svelata

Rian Johnson, regista del film Cena con delitto - Knives Out e del sequel in arrivo Glass Onion - Knives Out. È lui che si è fatto portavoce del coming out del personaggio interpretato da Craig, confermando che è "ovviamente" queer. In una conferenza stampa al London Film Festival, il regista ha voluto chiarito almeno un enigma dell'attesissimo nuovo capitolo del franchise di genere mistery: la sessualità del detective protagonista. La dichiarazione fatta da Johnson è arrivata in risposta a una domanda postagli dal pubblico alla kermesse cinematografica londinese: quando al regista è stato chiesto come mai in una scena sembra che Blanc abbia un amante maschio, se ciò significa che quel personaggio è queer, lui ha detto: "Sì, ovviamente lo è". Come scrive il giornalista Lester Fabian Brathwaite di EW in un articolo appena apparso in rete, Entertainment Weekly ha confermato la sessualità del detective Benoit Blanc interpellando direttamente i rappresentanti di Netflix e del regista Johnson.

Già nel film originale l'omosessualità di Blanc veniva accennata



Già nel primo film, Cena con delitto - Knives Out del 2019, Benoit Blanc era abbozzato come un personaggio la cui omosessualità pareva accennata. “Nel primo Knives Out, Blanc suona come un mix tra Truman Capote e Foghorn Leghorn – entrambe icone gay – ma era puro sottotesto”, scrive Lester Fabian Brathwaite su EW. “Glass Onion, invece, lo rende puro testo”, aggiunge Brathwaite.



Il regista Rian Johnson si dice molto felice per Benoit, e per se stesso anche, per ciò che concerne la scelta dell'attore che interpreterà il ruolo dell'amante di Blanc. "Non c'è nessuno al mondo che posso immaginare porti più gioia a Benoit Blanc", ha detto Johnson, aumentando la suspense (dato che per adesso il suddetto interprete del partner di Benoit Blanc è top secret).



Lo stesso Daniel Craig ha aggiunto: "Nessun spoiler [ma] chi non vorrebbe vivere con quella persona?”.

La probabilità che la scelta di rendere il personaggio di Craig omosessuale possa infastidire la comunità LGTB+ è quasi una certezza. Alla fine di settembre, infatti, si sono sollevate le polemiche di Daniel Franzese, attore gay obeso che ha criticato la scelta di casting di Brendan Fraser in The Whale. Franzese, così come in generale tutta la comunità LGBT, non è d’accordo con l'ennesima scelta di un attore eterosessuale preso per interpretare un personaggio gay.

Brendan Fraser in The Whale impersona un uomo gay che vive recluso nel suo minuscolo appartamento, affetto da obesità patologica.

Quello che la comunità LGTB chiede a gran voce è di smettere con la consueta pratica dello scritturare un attore etero per farlo calare in un ruolo da omosessuale, esattamente come oggi per interpretare un personaggio nero non può essere scelto un attore bianco da truccare. Era questa la pratica detta blackface, uno stile di trucco teatrale diffusosi nel XIX secolo che consisteva nel truccarsi in modo marcatamente non realistico per assumere le sembianze stilizzate e stereotipate di una persona nera.

“Attori come me e i miei colleghi coglierebbero al volo l’opportunità di recitare in un film come The Whale", ha dichiarato Franzese durante un'intervista concessa a People. "Avere finalmente la possibilità di essere in un film di prestigio che potrebbe essere nominato per un premio, in cui vengono raccontate storie di persone che ci somigliano? Questo è un sogno. Quindi, quando queste storie vengono raccontate e scelgono qualcuno come Brendan Fraser, io e gli altri grandi queer, pensiamo: ‘Cosa…?’ Non possiamo sopportarlo’ Aronofsky è uno dei miei registi preferiti. Ma mi sarebbe piaciuto essere preso in considerazione per questa parte. Voglio dire, chi sa cosa significhi essere un obeso omosessuale più di un obeso omosessuale? Ma penso che tu possa andare avanti e indossare un vestito ingrassante e fare quello che devi fare e ottenere il tuo Oscar. Staremo semplicemente seduti qui, ad aspettare”, ha detto con grande rammarico Daniel Franzese a People.