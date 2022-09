Glass Onion: A Knives Out Mistery, il teaser trailer del film

È stato rilasciato il teaser trailer della pellicola in uscita su Netflix venerdì 23 dicembre (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Nel cast completamente rinnovato rispetto a Cena con Delitto – Knives Out, ritroveremo Daniel Craig nei panni del detective Benoit Blanc

È stato svelato il teaser trailer di Glass Onion: A Knives Out Mistery. La pellicola, che uscirà direttamente su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il prossimo venerdì 23 dicembre. Il film è il sequel di Cena con Delitto – Knives Out del 2019 e vede il ritorno di Daniel Craig nei panni dell’eccentrico detective Benoit Blanc.

Il teaser trailer del film

Nella giornata di giovedì 8 settembre Netflix ha pubblicato il teaser trailer di Glass Onion: A Knives Out Mistery. Il video, dalla durata di poco più di un minuto e mezzo, vede nuovamente Benoit Blanc coinvolto in un mistero da risolvere. Rispetto alla prima pellicola, Daniel Craig è l’unico a essere presente dal momento che il cast e la storia è completamente differente, con Benoit Blanc unico filo conduttore. Glass Onion: A Knives Out Mistery si appresta a rivivere le stesse atmosfere di Cena con Delitto – Knives Out, con momenti di suspance alternati a situazioni grottesche e ironiche, come tra l’altro possiamo vedere nel trailer quando, per esempio, Dave Bautista tira fuori la pistola a bordo piscina apparentemente senza motivo, sparando inspiegabilmente un colpo in aria senza aver intenzione di uccidere o rapinare qualcuno. Oltre ai già citati Craig e Batista, saranno presenti anche Edward Norton, Janelle Monàe, Kathryn Han, Leslie Odon Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline e Kate Hudson. Assenti, invece, Ethan Hawke e Jada Pinkett-Smith nonostante le voci che volevano una loro partecipazione all’interno della pellicola diretta da Rian Johnson.