Glass Onion: Knives Out, la nuova foto di Daniel Craig

Nel 2019 è uscito al cinema Cena con delitto – Knives Out, un film che mescola diversi generi dal poliziesco al thriller, passando per la commedia e il grottesco con un cast d’eccezione che ha visto tra i protagonisti Daniel Craig nei panni del detective Benoit Blanc . Una pellicola che ha riscosso grandi favori da parte della critica, tanto che sono stati ufficializzati due sequel che usciranno entrambi su Netflix (visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Il primo, intitolato Glass Onion: Knives Out sarà distribuito dalla piattaforma a partire da venerdì 23 dicembre 2022.

In attesa di vedere il lungometraggio all’antivigilia di Natale, il profilo Instagram della testata Empire Magazine ha pubblicato una nuova foto di Daniel Craig nei panni di Benoit Blanc . Nello scatto, vediamo l’ex James Bond con lo sguardo fisso e indosso una camicia color salmone. All’interno del cast del sequel c’è spazio anche per Madelyn Cline, Jessica Henwick, Ethan Hawke, Kathryn Hahn, Edward Norton, Kate Hudson, Janelle Monae, Leslie Odom Jr, Jada Pinkett Smith e Dave Bautista . A parte Daniel Craig, nel sequel vedremo tutti personaggi diversi che seguiranno una storia completamente differente rispetto a quella di Cena con delitto – Knives Out, dove Benoit Blanc era chiamato a indagare sull’omicidio di Harlan Thrombey interpretato da Christopher Plummer . Anche in quel film, era presente un cast corale composto da Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette, Lakeith Stanfield, Jaeden Martell e Katherine Langford .

La carriera di Daniel Craig

Come accennato in precedenza, il ruolo più iconico della carriera di Daniel Craig è senza dubbio quello di James Bond. L’attore ha prestato il volto alla spia più famosa d’Inghilterra in cinque capitoli, iniziando con Casino Royale nel 2006, proseguendo poi con Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012), Spectre (2015) e l’ultimo No Time to Die (2021). Il debutto assoluto nel mondo del cinema, invece, risale al 1992 con La forza del singolo. Tra gli altri film da citare in cui è stato tra i protagonisti ci sono Lara Croft: Tomb Raider del 2001, La bussola d’oro del 2007, Dream House del 2011 e, appunto, Cena con delitto – Knives Out. Infine, l’attore ha anche sporadicamente partecipato ad alcuni puntate di famose serie tv come Zorro, Le avventure del giovane Indiana Jones, I racconti della cripta e The Hunger, tutte negli anni ‘90.