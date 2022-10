L'Accademia del bene e del male, il secondo trailer del film

Cinema

Da Colin Farrell a Charlize Theron, da Johnny Depp a Russell Crowe, passando per Matthew McConaughey, ecco una panoramica sulle star che si sono trasformate, sia con il trucco, sia con la dieta, per interpretare un personaggio sullo schermo: FOTO

Charlize Theron - Oscar anche per l'attrice di origine sudafricana che con il viso deturpato dopo estenuanti ore di trucco e con 15 chili in più, nascose la sua bellezza per interpretare la serial killer Aileen Wuornos in “Monster"