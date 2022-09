Spettacolo

Attrice, produttrice cinematografica e modella, Charlize Theron è nata a Benoni, in Sudafrica. Dopo un'infanzia solitaria, assiste alla morte del padre, ucciso dalla moglie per legittima difesa -

Il debutto come modella avviene nel 1991, quando vince il concorso internazionale New Model Today, per giovani modelle a Positano. Si trasferisce in Italia e, grazie anche alla pubblicità della Martini, conquista una fama planetaria -