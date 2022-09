Vip in vacanza, Charlize Theron in Toscana con le figlie

Il fascino dell’Italia colpisce ancora: anche Charlize Theron tra i divi stranieri che hanno scelto di fare le vacanze nel nostro Paese Condividi

Agosto è terminato ma le coste italiane continuano a essere ambite mete vacanziere per i vip, soprattutto stranieri. Mentre in molti hanno già fatto ritorno alla loro vita lavorativa, riprendendo i soliti ritmi, i personaggi dello showbiz internazionale possono continuare a godere ancora per qualche giorno del sole e delle spiagge del nostro Paese. Da nord a sud, l'Italia è tornata a essere una destinazione amata anche a livello internazionale, come dimostrano i numerosi volti noti che si sono alternati sulle spiagge e sugli yacht che hanno lambito le nostre coste. Località turistiche più o meno rinomate sono state le location di vacanze indimenticabili, spesso immortalate dai paparazzi che non hanno risparmiato i vip nemmeno durante il riposo. L'ultima a essere stata fotografata mentre si gode le bellezze del nostro Paese è stata Charlize Theron, "beccata" dai paparazzi durante qualche momento di relax insieme alle figlie.

Vacanza toscana per Charlize Theron approfondimento The Old Guard 2, riprese in corso sul lago d'Iseo Charlize Theron è arrivata in Italia da qualche giorno ed è stata avvistata dai paparazzi a Porto Ercole, rinomato centro turistico nella zona del Monte Argentario, con le sue bambine, Jackson di 10 anni e August di 7 anni. L’attrice si trovava già in Italia nei giorni scorsi per girare il sequel del successo Netflix The Old Guard e qui ha deciso di rimanere per concedersi anche un po’ di riposo prima di tornare a casa. A Porto Ercole, Charlize Theron ha scelto di alloggiare in uno degli alberghi maggiormente noti della zona, Il Pellicano, che negli anni ha ospitato tutti i più importanti volti noti che si sono succeduti sulle spiagge di questo fazzoletto di Toscana, riservato e lontano dal clamore, ma molto glamour. I paparazzi hanno intercettato l’attrice mentre godeva degli ultimi raggi caldi di sole estivi comodamente adagiata su una delle poltrone dell’hotel posizionate sulla terrazza che guarda verso il mare, realizzata sulla costiera a picco sulla costa.

Un punto d'osservazione privilegiato sull'orizzonte per Charlize Theron, che non ama la mondanità e ha trovato in questo angolo di Toscana il posto perfetto per una vacanza di relax formato famiglia. Ma Charlize Theron è una mamma che sa benissimo quali siano i bisogni e le esigenze di due bimbe piccole. Pertanto, dopo essersi concessa un po' di tranquillità e un caldo bagno di sole in terrazza, l'attrice ha assecondato le richieste delle bambine ed è entrata con loro in acqua per un bagno rigenerante nel mare toscano. Dopo qualche momento di giochi in acqua con le figlie, l'attrice ha deciso di salire a bordo di una tavola da surf insieme alla piccola August e di pagaiare per godere al meglio del mare di Porto Ercole, prima di tornare a riva per altri momenti di relax.