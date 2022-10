Selena Gomez, svelata la data di uscita del trailer di My Mind & Me

Selena Gomez su Instagram: “Sono un po’ nervosa ma anche entusiasta di condividere questo mio lato con tutti voi” Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo My Mind & Me è il documentario firmato Apple TV+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) che racconterà lati inediti di Selena Gomez, una delle superstar più famose e popolari al mondo. La cantante, attrice e imprenditrice ha annunciato la data di uscita del trailer scrivendo anche un messaggio agli oltre 349.000.000 di follower.

SELENA GOMEZ: “SONO UN PO’ NERVOSA” approfondimento Selena Gomez, il documentario presentato all'AFI Fest Selena Gomez (FOTO) ha condiviso la locandina di My Mind & Me di cui è la protagonista annunciando: “Il trailer per My Mind & Me arriverà lunedì”.

approfondimento Cinema, tutti i video La voce di Lose You To Love Me ha poi aggiunto: “Sono un po’ nervosa ma anche entusiasta di condividere questo mio lato con tutti voi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Selena Gomez (@selenagomez) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

approfondimento Selena Gomez festeggia i 30 anni in Italia A settembre l’artista ha mostrato alcune immagini del documentario scrivendo: “Alcune volte non andiamo d’accordo e diventa difficile respirare… Ma non cambierei la mia vita”.

approfondimento Selena Gomez compie 30 anni, i suoi 5 album più famosi My Mind & Me farà il suo arrivo su Apple TV+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 4 novembre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Selena Gomez (@selenagomez) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie