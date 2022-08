Selena Gomez festeggia i 30 anni in Italia

Un compleanno da vera star quello organizzato a Maiori per Selena Gomez, con tanto di torta a notte fonda, candeline e teneri abbracci. Le foto della notte sotto le stelle dell'attrice di Only Murders in The Building, diffuse in esclusiva dal settimanale Chi, svelano qualche dettaglio della festa che si è tenuta in onore della diva, già sul suolo italiano da fine luglio per le sue vacanze estive. La Gomez ha festeggiato con una cena a cinque stelle alla celebre Torre Normanna; la torta, una millefoglie con frutta fresca, è stata invece realizzata dal famoso pasticciere campano Salvatore De Riso.

Le vacanze campane di Selena Gomez

Al party, cui la Gomez ha partecipato in abito bianco estivo e scollato, hanno preso parte gli amici della cantante e, naturalmente, anche il produttore che, nelle foto, ha stretto teneramente l'attrice in un abbraccio.

Iervolino, classe 1987, conosciuto nel mondo del cinema internazionale per aver prodotto The Humbling, titolo del 2014 con Al Pacino e tra le cinquecento personalità più influenti del settore secondo la classifica di Variety del 2020, si è occupato della serata a Maiori ma anche delle vacanze della star, ospite in una villa in Costiera situata in posizione strategica per trascorrere le giornate in barca. Tra le mete toccate dalla compagnia vip figurano l'isola d'Ischia, quella di Capri, Conca dei Marini, Sorrento e Amalfi, location di chiara fama e molto amate dai volti di Hollywood.