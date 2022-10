La ragazza più fortunata del mondo, trama e cast del thriller Netflix

Una verità svelata

vedi anche

Auguri Mila Kunis: il compleanno dell'attrice statunitense

“Voglio far sentire alle persone che possono parlare come se non dovessero vergognarsi” ha detto Jessica Knoll che si è aperta sull’esperienza vissuta in prima persona, condividendo il trauma per aiutare le persone che hanno passato qualcosa di simile nella loro vita. “In questo personaggio c’è molto della mia storia e della mia esperienza. Per me era davvero importante che fossi io a raccontarla” ha aggiunto riferendosi alla protagonista interpretata da Mila Kunis.