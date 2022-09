Il talento di Mr. Crocodile, una clip esclusiva del film

La star spagnola è protagonista di una divertente commedia fantastica per tutta la famiglia. La pellicola uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 27 ottobre. Nell'attesa, ecco un video in esclusiva per il sito di Sky TG24

Il talento di Mr. Crocodile arriverà al cinema in Italia a partire dal 27 ottobre. Tratta dall'omonimo libro best-seller per ragazzi scritto da Bernard Waber.

la pellicola è live-action per tutta la famiglia. La regià è firmata dalla coppia Will Speck e Josh Gordon, mentre la sceneggiatura è firmata da Will Davies.

Il Talento di Mr. Crocodile vede come protagonista Javier Bardem nei panni Hectori P. Valenti, grande stella dello spettacolo e dello schermo. Completano il cast Constance Wu, Winslow Fegley, Scoot McNairy, Brett Gelman. L'opera si avvale delle canzoni originali interpretate da Shawn Mendes e scritte dagli autori di The Greatest Showman, Benj Pasek e Justin Paul. A prestate la voce in italiano al coccodrillo canterino Lyle è Luigi Strangis, cantante e cantautore, nato nel 2001 a Lamezia terme e vincitore di Amici 21. Nella clip in esclusiva per Sky TG24 che potete vedere in testa all'articolo assistiamo al primo incontro fra il personaggio interpretato da Barden, che sfoggia uno stiloso smoking di broccato e un paio di baffi importanti, e il simpatico e minuto rettile dalle incredibili qualità canore.