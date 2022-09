Selena Gomez, pubblicato il trailer del documentario My Mind & Me

Serie TV

A meno di un anno dal rilascio dei primi dieci episodi dello show divertente dalle forti venature di mistery e crime, Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez sono pronti a tornare sullo schermo per sciogliere i nodi irrisolti dalla formidabile stagione di debutto. Con loro, nel cast, tante new entry che il pubblico amerà molto

Selena Gomez è una dei tre protagonisti di Only Murders in the Building, serie tv commedia dalla vocazione crime in streaming con gli episodi della seconda stagione dal 28 giugno su Disney +, visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. Il suo personaggio è Mabel Mora, artista dal passato oscuro e inquilina del famoso palazzo che dà il titolo allo show