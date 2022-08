Nel nostro Paese non è molto noto ma Selena Gomez è la padrona di casa di uno show cooking molto seguito negli Stati Uniti, in cui la cantante e performer impara cucinare con i migliori chef del momento. Nelle ultime ore è stato rilasciato il trailer della quarta stagione, che ha svelato l’ospite d’eccellenza di Selena Gomez: Gordon Ramsay. Il noto cuoco, protagonista di una serie infinita di programma televisivi trasmessi anche nel nostro Paese, farà visita a sorpresa alla cantante: sarà il primo ospite “dal vivo” di Selena Gomez dopo tre stagioni in cui ha preferito interagire solo da remoto. Il primo episodio della quarta stagione andrà in onda a partire dal 18 agosto su HBO Max.

Chi ha già potuto seguire uno o più episodi di Selena + Chef sa che la trasmissione viene registrata all’interno della cucina della splendida villa di Selena Gomez a Malibu, residenza estiva dove la cantante si ritira per le vacanze insieme alla famiglia. Nel trailer che è stato diffuso nelle scorse ore, Selena Gomez presenta ai suoi familiari la lista degli chef che la aiuteranno a realizzare le sue ricette. In particolare, la cantante si concentrerà sui piatti estivi che, su indicazioni degli chef, dovranno essere elaborati con fantasia e con sempre maggiore difficoltà. Selena Gomez non è una cuoca provetta e nel programma questo aspetto non viene nascosto, anzi: le sue scarse doti culinarie sono uno degli elementi principali del racconto, che la cantante dovrà superare con l’aiuto degli chef e, nella quarta stagione, contando sul prezioso contributo di Gordon Ramsay. Lo chef non compare nella prima lista di chef di Selena Gomez ma busserà a sorpresa alla sua porta senza snaturare la sua indole ben nota.

Selena + Chef, un successo inaspettato

Come tante altre idee, anche quella di mettere Selena Gomez in cucina è nata durante la pandemia, quando quasi l’intero pianeta era in lockdown. In tanti hanno tentato la strada della cucina casalinga, ma non tutti sono Selena Gomez. Così, un format nato sui social è diventato col tempo qualcosa di più importante. Fin dalle prime fasi del programma, Selena Gomez ha potuto contare sul supporto dei più grandi chef che l’hanno accompagnata nello studio di ricette più o meno complicate. La sua scarsa dimestichezza in cucina ha permesso al pubblico di immedesimarsi in lei, non perfetta e non professionista. In quel periodo in tanti si sono sentiti vicini alla cantante e hanno iniziato a seguirne le gesta in cucina, replicando le ricette che, se erano fattibili da Selena Gomez che non era poi così brava, allora erano alla portata di tutti. Qui è racchiuso gran parte del successo di Selena + Chef.