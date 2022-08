Selena Gomez, in trattativa per il reboot di Una donna in carriera

Come annunciato in esclusiva da Deadline, Selena Gomez potrebbe produrre il reboot del lavoro vincitore di quattro premi ai Golden Globe

Lavori in corso per la realizzazione del reboot del film Una donna in carriera, diretto da Mike Nichols e detentore di ben sei nomination agli Academy Awards. Secondo quanto riportato da Deadline, Selena Gomez sarebbe in trattativa per produrre la pellicola.