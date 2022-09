The Fabelmans, la vittoria

approfondimento

Il trailer di The Fabelsman, il film autobiografico di Spielberg

“Questo è il film più personale che abbia mai fatto, e la calorosa accoglienza di tutti a Toronto ha reso la mia prima visita al Tiff così intima e personale per me e per tutta la mia famiglia Fabelman” sono state le parole di Steven Spielberg dopo l'annuncio della vittoria. Fino ad ora il celebre regista non aveva mai presentato un film al Toronto Film Festival, e lo ha fatto con una pellicola ispirata alla sua infanzia. Come fatto notare dal The Hollywood reporter, anche altro film autobiografico sull'infanzia di un regista vinse a Toronto, nel 2021: Belfast di Kenneth Branagh. Istituito nel 1978 e assegnato sulla base dei voti del pubblico che frequenta il Toronto International Film Festival, il People's Choice Award è spesso considerato un importante segnale per quelle che saranno le candidature e addirittura le vittorie per il Miglior Film agli Oscar. “Grazie a Cameron Bailey e all'incredibile staff del TIFF, grazie a Universal Pictures e un ringraziamento molto speciale a tutti i fan del cinema qui a Toronto che hanno reso lo scorso fine settimana uno di quelli che non dimenticherò mai” ha concluso Spielberg nel suo discorso.