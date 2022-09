Il trailer di The Fabelsman, il film autobiografico di Spielberg

I dettagli di The Fabelmans

approfondimento

The Fablemans, foto da set del film di Steven Spielberg

Nel trailer dalla durata di oltre 2 minuti possiamo vedere il giovane Sammy Fabelman, interpretato da Gabriel LaBelle, che sin da piccolo inizia ad appassionarsi al mondo del cinema (il film è semi-autobiografico perché Sammy Fabelman rappresenta il giovane Steven Spielberg). La scoperta e lo studio degli strumenti cinematografici di Falbeman si mescolano con le vicende familiari, dove si nota come sua madre abbia avuto una certa influenza sulla sua passione al contrario del padre, uomo con meno inclinazioni artistiche e più pragmatico. Fanno parte del cast Michelle Williams, nei panni della mamma del 16enne Sammy, con suo padre interpretato da Paul Dano che abbiamo visto lo scorso marzo nel ruolo dell’Enigmista, antagonista principale del reboot The Batman con Robert Pattinson come Bruce Wayne/Batman. Spazio anche per Seth Rogen scritturato per la parte di Benny Loewy, miglior amico del papà di Sammy e una sorta di zio acquisito per il ragazzo. Si registrano anche delle parti per Jeanni Berlin, Julia Butters, Judd Hirsch, Robin Bartlett e un cameo del regista David Lynch. L’11 novembre The Fabelmans uscirà in anteprima negli Stati Uniti d’America, che poi lo distribuirà in tutti i cinema americani dal 23. In Italia, invece, dovremo attendere il 15 dicembre per vederlo nelle sale. La pellicola è sceneggiata da Steven Spielberg che si è avvalso della collaborazione di Tony Kruscher, Premio Pulitzer che ha già lavorato con il regista in Munich e Lincoln. Le musiche, infine, sono opera di John Williams, tra i migliori nel suo ruolo essendo stato premiato ben cinque volte con il Premio Oscar.