The Fablemans, foto da set del film di Steven Spielberg

In corso quest'estate le riprese del progetto che il regista ha scritto con lo sceneggiatore Tony Kushner; insieme hanno lavorato a titoli come “Lincoln” e “Munich” Condividi:

C'è molta curiosità intorno al nuovo progetto su cui è al lavoro Steven Spielberg. Il regista è all'opera sul set di quello che probabilmente si chiamerà “The Fablemans”, lungometraggio che racconterà una storia in parte ispirata alla sua vita. In rete sono comparse alcune foto che mostrano delle indiscrezioni dal set al momento allestito in California. Sulle spiagge di Malibu, si sta girando qualche scena che riguarda la giovinezza del cineasta.

Le foto dal set di Malibu approfondimento I migliori film in uscita a luglio e dove vederli. FOTO L'esclusiva è del sito Just Jared Jr. che è specializzato con gli aggiornamenti sulle star acclamate dal pubblico teen. In questo caso, le foto sono assolutamente in tema poiché mostrano l'attrice Chloe East (nota per la sua partecipazione in “Generation!”) insieme a Sam Rechner, quest'ultimo all'esordio sullo schermo. La scena mostra, molto probabilmente,un episodio della giovinezza di Steven Spielberg la cui vita è al centro di “The Fablemans”, il lungometraggio di cui lo stesso filmmaker si sta occupando. Il titolo dovrebbe narrare in maniera più approfondita gli anni della crescita del leggendario regista in Arizona per questo nella casting call sono stati scelti gli attori che interpreteranno delle figure che hanno a che fare con la famiglia e gli anni dell'infanzia e della giovinezza di Spielberg. Per il ruolo dello zio preferito, con cui il regista aveva un ottimo rapporto, è stato scelto Seth Rogen. Michelle Williams vestirà i panni della madre del regista: l'attore Paul Dano sarà invece il padre.

La sorella del regista sarà invece Julia Butters, comparsa in “C'era una volta... a Hollywood” di Quentin Tarantino. Al momento il titolo è in fase di riprese e non c'è ancora una data certa per l'uscita ma è lo stato della produzione può far sperare bene i fan che potrebbero vedere il lungometraggio nelle sale anche per la fine del 2022.