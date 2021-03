Steven Spielberg farà un film liberamente ispirato alla sua infanzia

Il regista ha in programma una pellicola (da lui scritta e diretta) che racconterà i primi anni della sua vita. In trattative per entrare nel cast, per interpretare il ruolo di sua madre, c’è l’attrice Michelle Williams, vincitrice di numerosi premi tra cui due Golden Globe

Variety ha appena annunciato che il celebre regista ha in cantiere una pellicola ispirata appunto ai primi anni della sua vita, quelli trascorsi a Phoenix, in Arizona, tra gli anni Cinquanta e Sessanta.

Mentre la produzione non ha ancora trovato l’attore adatto a interpretare il protagonista Steven ispirato al giovane Spielberg ed è ancora in cerca di interpreti di età differente che possano impersonare, ci sarebbe invece già una candidata per vestire i panni della madre: Michelle Williams .

Spielberg ha già scritto la sceneggiatura a quattro mani assieme a Tony Kushner (Munich, Lincoln e West Side Story) e si occuperà chiaramente della regia. Regia di un film che sarà con ogni probabilità il film, ossia una delle opere in cui il maestro metterà tutto se stesso, data la materia così intimamente importante per lui.

Steven Spielberg: "Il cinema non morirà, la gente tornerà in sala"

Michelle Williams in trattative per entrare nel cast



approfondimento

The Talisman: Steven Spielberg produrrà la serie dal libro di King

Michelle Williams, attrice vincitrice di un Golden Globe per la migliore attrice in un film commedia o musicale per il suo ruolo da protagonista nel film biografico Marilyn (2011) e di un secondo globo dorato (più un Emmy e uno Screen Actors Guild Award) per la sua interpretazione di Gwen Verdon nella miniserie televisiva Fosse/Verdon (2019), sarebbe in trattative per entrare nel cast del film.

Il ruolo che le spetterebbe, stando a ciò che riporta Variety, sarebbe quello di Leah Adler, madre del regista nonché apprezzatissima musicista, scomparsa all’età di 97 anni nel febbraio del 2017.



Per adesso non sono state diffuse molte informazioni relative alla trama della pellicola, se non che tratterà del periodo dell’infanzia e dell’adolescenza di Steven Spielberg. Il film sarà ambientato dunque a Phoenix, la capitale dell’Arizona in cui il regista è cresciuto. Le riprese dovrebbero incominciare la prossima estate e la data di uscita è prevista per il 2022.