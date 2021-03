Il regista ha chiamato a raccolta i creatori della serie televisiva cult "Stranger Things" per produrne una ispirata al libro fantasy horror omonimo del maestro del brivido. Libro che Spielberg cerca di trasformare in film da circa 35 anni, ma che ora si è deciso ad adattare per il piccolo schermo

Finalmente Steven Spielberg ce l'ha fatta (quasi, ma siamo finalmente in dirittura d’arrivo): dopo circa 35 anni in cui il regista è alle prese con il suo amatissimo The Talisman, ha deciso di virare il progetto dal grande al piccolo schermo. Al posto di un film tratto dal romanzo, produrrà quindi una serie televisiva.

Galeotto fu il libro, ossia il capolavoro fantasy horror scritto da Stephen King assieme a Peter Straub. Di quelle pagine Spielberg si è letteralmente innamorato e nelle sue corde era chiaramente una trasposizione cinematografica tuttavia - benché il regista abbia acquistato i diritti de Il talismano addirittura due anni prima della sua pubblicazione (avvenuta nel 1983) - non è mai riuscito a farlo approdare sul grande schermo.

Ha dunque optato per il piccolo, decidendo di produrre una serie televisiva che sarà l’adattamento dell’opera scritta a quattro mani dal maestro del Maine e da quell'altro maestro, quel Peter Straub che eccelle pure lui nel genere fantastico con venature horror (color rosso sangue).



I creatori di Stranger Things produrranno la serie con Spielberg

Per riuscire nella mission di trasformare The Talisman in una serie obbligatoriamente cult, Spielberg ha chiamato a raccolta due che di serie cult se ne intendono: i fratelli Duffer, creatori di niente po' po' di meno che Stranger Things.

Matt e Ross Duffer saranno i produttori esecutivi assieme a Steven Spielberg. La serie si intitolerà The Talisman, esattamente come l’opera letteraria, e sarà prodotta da Netflix in associazione con Amblin Television e i Paramount Television Studios di Spielberg.

Lo scrittore e showrunner del progetto sarà Curtis Gwinn, uno degli sceneggiatori di Stranger Things. Della serie: teniamoci forte!