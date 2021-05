The Fabelmans, il nuovo film di Steven Spielberg

Steven Spielberg torna a lavorare a una sceneggiatura. Non accadeva dal 2001. Indice di come questo sia un film speciale, essendo basato in parte sulla sua vita Condividi:

Iniziano a circolare informazioni in merito al nuovo film diretto da Steven Spielberg. Una pellicola la cui trama sarà ispirata in parte al proprio vissuto. Particolare attenzione sarà rivolta, a quanto pare, ai suoi anni di crescita in Arizona.

News relative al casting e al titolo diffuse da “Broadwayworld”, che fa riferimento a una casting call relativa alla selezione degli attori coinvolti nel progetto. Non sono da escludere eventuali modifiche ma, ad oggi, il nuovo film di Spielberg ha come titolo “The Fabelmans”.

The Fabelmans, cosa sappiamo approfondimento I migliori film da vedere a maggio Per il momento il titolo diramato è quello utilizzato nel settore per far riferimento alla pellicola. È bene chiarire, però, come non si abbiano informazioni concrete in merito. Potrebbe trattarsi del titolo effettivo, che giungerà in sala, così come di un semplice titolo provvisorio o di lavorazione. Fatto sta che è la prima volta che il progetto assume un’identità specifica. Ciò è dovuto al fatto che la produzione ha iniziato a trovare i giusti attori per le varie parti. Seth Rogen interpreterà lo zio preferito da Steven Spielberg durante la propria infanzia. I due avevano un ottimo rapporto. Michelle Williams sarà invece la madre del giovane regista, il cui protagonista lo rispecchierà soltanto in parte.