Woody Allen annuncia il ritiro, il prossimo sarà il suo ultimo film

un ritiro annunciato

Woody Allen ad Alec Baldwin: "Ancora un film, poi vediamo..."

Allen, autore di battute passate alla storia e vincitore di 4 premi Oscar, in passato aveva già espresso l'intenzione di abbandonare il mondo del cinema. L'ultima volta risale a giugno scorso, via social, intervistato su Instagram da Alec Baldwin, attore che il regista ha diretto in Alice, To Rome with Love e Blue Jasmine. “Probabilmente farò un altro film. Gran parte dell’entusiasmo è sparito, un tempo, quando facevo un film, questo andava al cinema in tutto il Paese. Ora fai un film e rimane in sala per un paio di settimane. Magari sei o quattro settimane e poi finisci in streaming o sulla pay-per-view. Non è lo stesso, non è altrettanto piacevole per me. Non mi diverto più come prima quando faccio un film e lo porto in sala. Era una bella sensazione sapere che c’erano 500 persone a vederlo… Non so come mi fa stare ora fare film. Ne farò un altro e vedrò come mi sento”.