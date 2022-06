Woody Allen ad Alec Baldwin: "Ancora un film, poi vediamo..."

"GRAN PARTE DELL'ENTUSIASMO SE N'È ANDATO"

leggi anche

Zero Gravity di Woody Allen, escono i nuovi racconti umoristici

“Probabilmente farò un altro film. Gran parte dell’entusiasmo è sparito”, ha detto Allen all’amico e collega. “Un tempo, quando facevo un film, questo andava al cinema in tutto il Paese. Ora fai un film e rimane in sala per un paio di settimane. Magari sei o quattro settimane e poi finisci in streaming o sulla pay-per-view. Non è lo stesso, non è altrettanto piacevole per me”. E ancora: “Non mi diverto più come prima quando faccio un film e lo porto in sala. Era una bella sensazione sapere che c’erano 500 persone a vederlo… Non so come mi fa stare ora fare film. Ne farò un altro e vedrò come mi sento”.