Avatar 4, le riprese sono già iniziate

Come rilanciato dal magazine ComicBook, James Cameron ha dato il via alla realizzazione del quarto capitolo di Avatar

Nonostante Avatar: La via dell’acqua non sia ancora uscito e al momento si stiano svolgendo le riprese del terzo capitolo, James Cameron ha ufficialmente iniziato la produzione del quarto titolo. ComicBook ha riportato le novità annunciate nel corso dell’evento D23 Expo.

Cresce sempre di più l’attesa per il futuro di Avatar . Il magazine ha riportato l'indiscrezione emersa all’evento D23 Expo, ovvero l’inizio della produzione di Avatar 4, il cui titolo ufficiale è al momento sconosciuto.

Avatar: La via dell'acqua, una nuova foto anticipa l'uscita del film

Non ci sono notizie su sinossi e personaggi, ma è noto che le riprese del quarto capitolo avrebbero già avuto inizio, a questo punto non resta che attendere per poter conoscere tutti i dettagli.