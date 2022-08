Batgirl, “proiezioni funebri” per il cast prima di eliminare il film

Warner ha organizzato una specie di “funerale cinematografico”, ossia una proiezione del film prima di distruggerne tutte le tracce esistenti. Dopo la notizia diffusa lo scorso 2 agosto (quando il nuovo CEO di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ha deciso di cancellare il film DC da 90 milioni di dollari in fase di postproduzione) una fonte ha rivelato in esclusiva a The Hollywood Reporter che Warner la scorsa settimana ha proiettato “Batgirl” per alcuni addetti ai lavori. Un ultimo saluto che suona assai funereo

Warner Bros. ha organizzato una specie di “funerale cinematografico” per il suo film fresco di annullamento, ossia “Batgirl”.

Diverse fonti (tutte rimaste anonime) hanno rivelato in esclusiva al magazine statunitense The Hollywood Reporter che, prima della distruzione di tutte le copie della pellicola, sarebbero state organizzate “proiezioni funebri” (una fonte le ha definite proprio in questo modo). Le suddette proiezioni si sono svolte la scorsa settimana.

“Batgirl” aveva fatto molto parlare di sé a inizio mese, dopo la notizia diffusa lo scorso 2 agosto quando il nuovo CEO di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ha deciso di cancellare il film DC da 90 milioni di dollari (in fase di postproduzione).

Le proiezioni segrete ed esclusive, dedicate a pochi selezionati addetti ai lavori, sono state una sorta di addio allo schermo, prima che il filmato venga messo sotto chiave in un caveau, fisico o digitale che sia.



“Si dice che siano per le persone che hanno lavorato al film, sia il cast sia la troupe, così come i rappresentanti e i dirigenti”, scrivono Aaron Couch e Borys Kit nel loro articolo apparso pochi giorni fa su THR.