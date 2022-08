4/11 ©Webphoto

Armageddon (1998) - Forte del successo di Will Hunting, l’interprete americano viene scritturato da Michael Bay per il blockbuster fantascientifico Armageddon, su un asteroide che sta per schiantarsi contro la Terra. Del film, risultato il più visto dell’anno, è famosissima anche la traccia portante della colonna sonora: I Don't Want to Miss a Thing degli Aerosmith

