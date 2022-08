Devotion, il trailer del film Sony Pictures in stile Top Gun in arrivo

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



È uscito il trailer di “Devotion”, il film targato Sony Pictures che arriverà il prossimo novembre al cinema e che molti accostano a Top Gun. Questa pellicola viene assimilata a quella campione d'incassi capitanata da Tom Cruise perché narra un'avventura ad alta quota: si tratta del racconto di una storia vera circa due piloti americani della guerra di Corea.

Ma qui niente Cruise: sono Jonathan Majors e Joe Jonas i protagonista di “Devotion”, che è l'adattamento cinematografico del libro bestseller omonimo.

I piloti statunitensi che questi due attori interpretano si sono sacrificati al punto da diventare i più onorati e celebrati dell'aviazione americana.

Chiaramente questo titolo sembra uscire sulla scia del successo di “Top Gun: Maverick”, ma se il film sarà sui grandi schermi a novembre 2022 (tra tre mesi) non è possibile pensare che sia stato ideato notando la caldissima accoglienza di “Top Gun: Maverick”, no? No, appunto.



Potete guardare il trailer ufficiale del film “Devotion” nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.