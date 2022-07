3/10 ©Webphoto

Sideways - In viaggio con Jack (2004) - Road trip alla vecchia maniera, l’opera ha per protagonisti due amici (Paul Giamatti e Thomas Haden Church) che analizzano la propria vita durante un lungo viaggio in automobile fra i vigneti della California. Scritta e diretta da Alexander Payne, ha vinto l’Oscar per la migliore sceneggiatura non originale