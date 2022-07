La nuova versione della pellicola diretta da Jon Watts arriverà in Italia il 18 settembre Condividi

Dopo il successo straordinario ottenuto sul grande schermo, una nuova versione della pellicola con protagonista Tom Holland tornerà nelle sale di tutto il mondo. Nelle scorse ore l’account Instagram del film ha annunciato la distribuzione di Spider-Man: No Way Home - The More Fun Stuff Version in varie nazioni, tra le quali anche l’Italia.

Spider-Man: No Way Home - The More Fun Stuff Version, in italia 18 settembre approfondimento Spider-Man: No Way Home negli USA e in Canada esce una versione estesa Poco fa il profilo social del film ha rivelato che Spider-Man: No Way Home - The More Fun Stuff Version sbarcherà in numerosi Paesi, a partire dall’Indonesia il 31 agosto fino alla Corea del Sud il 6 ottobre, tra le nazioni coinvolte anche l’Australia, il Messico, gli Stati Uniti d’America, il Regno Unito, la Francia, la Germania e la Spagna.

approfondimento Spider-Man: No Way Home: Tom Holland e Zendaya parlano del film. VIDEO L’appuntamento per il pubblico italiano con la nuova versione della pellicola sarà per il 18 settembre; l’annuncio ha immediatamente entusiasmato il pubblico ottenendo numerosi commenti e più di 420.000 like.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Spider-Man: No Way Home (@spidermanmovie) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

spider-Man: No Way Home, IL SUCCESSO approfondimento Spider-Man: No Way Home, i villain misteriosi svelati in un TikTok Spider-Man: No Way Home, diretto da Jon Watts, è tra i più grandi successi cinematografici di sempre. Infatti, la pellicola con Tom Holland e Zendaya ha conquistato il primo posto dei film più visti del 2021 divenendo anche il sesto maggior incasso di sempre nella storia del cinema.