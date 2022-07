Il Mostro dei Mari, la candid camera balneare per il lancio del film

La piattaforma di streaming ha organizzato una candid camera per lanciare il nuovo film di animazione. Disponibile su Netflix, la pellicola action in animazione CGI è diretta da Chris Williams. Ultimamente Netflix sta organizzando parecchi eventi di marketing creativo, come lo zombie tra la folla per la serie “Resident Evil”. Stavolta ha dato un finto allarme di avvistamento mostri in una spiaggia, aggiungendo una chela gigante e un mostro marino in avvicinamento

Ultimamente Netflix sta organizzando parecchie trovate di marketing creativo, come quella dello zombie chiuso nella teca installata tra la folla cittadina per lanciare la serie Resident Evil. Stavolta invece ha dato un finto allarme di avvistamento di un mostro del mare in una spiaggia affollata, aggiungendo una chela gigante e una creatura terrificante che si avvicina alla battigia. Potete guardare il video ufficiale con la candid camera a tema mostro marino, legata alla promozione del film “Il Mostro dei Mari”, nel filmato che trovate in fondo a questo articolo.

Netflix ha organizzato una candid camera per lanciare il suo nuovo film di animazione intitolato Il Mostro dei Mari. Disponibile sulla piattaforma di streaming video da alcuni giorni (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), la pellicola action di animazione CGI è diretta da Chris Williams.

“Guarda cosa succede quando portiamo grandi mostri sulla spiaggia, poi resta a casa e guarda The Sea Beast (Il Mostro dei Mari) al sicuro” scrive Netflix lanciando il divertente video della candid camera promozionale del film. La domanda che sta alla base della trovata pubblicitaria a dir poco spettacolare è la seguente: “Cosa succederebbe se il mostro dei mari esistesse davvero nella realtà?”. Questo interrogativo è proprio quello che si legge in sovrimpressione nel video (che trovate in fondo all’articolo): dopo un montaggio di alcune scene spettacolari della pellicola disponibile su Netflix, si passa a esaminare cosa accadrebbe se quel Nessie non del lago Lochness ma del mare esistesse davvero...

Esperienze interattive che aumentano l'appeal degli show (non solo Stranger Things)

Parlando della collaborazione tra la produzione di Stranger Things (sempre di casa, suonare citofono Netflix) e Spotify per trovare la propria “survivor song” che salverebbe ogni utente della piattaforma musicale da Vecna, la giornalista specializzata in tecnologia Lauren Forristal ha scritto: “Esperienze interattive orientate alla musica come queste aiutano Netflix e il suo programma più visto a distinguersi dagli altri servizi di streaming”. L’ha sottolineato in un recente articolo del magazine statunitense Tech Crunch.

Netflix ha anche stretto una partnership con la piattaforma di watch party Scener per portare agli spettatori un evento di watch party mondiale la notte della prima della quarta stagione di Stranger Things, con una sessione di domande e risposte con attori dello show e Terri Schwartz, conduttore di Netflix Geeked. I membri del cast che hanno fatto la propria apparizione sono Brett Gelman (Murray), David Harbour (Jim Hopper), Jamie Campbell Bower (Henry Creel/Vecna) e Joseph Quinn (Eddie Munson), tra gli altri. Migliaia di fan hanno virtualmente proiettato gli ultimi due episodi della stagione, hanno visto le reazioni in tempo reale delle star e si sono collegati con altri fan tramite il live chat messenger di Scener. Interpellato dal magazine TechCrunch, Scener ha fatto sapere che 32.000 persone si sono registrate per l'evento.

Quest'anno Netflix ha puntato parecchio sulla promozione della già popolarissima serie, che spera riesca a salvare l'azienda dal collasso (di recente la piattaforma di streaming ha visto il licenziamento di oltre 400 dipendenti e una sostanziale perdita di 200.000 abbonati nel primo trimestre del 2022).

Oltre a puntare molto sul cavallo più quotato (Stranger Things), la tendenza di questi ultimi mesi fa capire come Netflix abbia intuito la potenza della pubblicità meno canonica, ossia quella che vede appunto zombie in teche installate in mezzo alla strada e mostri marini arrivare in spiaggia per promuovere gli show della piattaforma.