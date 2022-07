Resident Evil, un “vero” zombie tra la folla pubblicizza la serie

Una mossa di marketing tanto scioccante quanto ipnotizzante ha visto piazzare una teca in mezzo a una folla con rinchiuso dentro uno zombie. Si tratta di un attore che interpreta un soggetto infettato dal T-Virus. La mossa pubblicitaria per dare il benvenuto alla serie televisiva più attesa su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su NOW Smart Stick) ha sottolineato come gli zombie siano ancora di moda. E come facciano tantissima paura a tutti quanti

Una mossa di marketing da chapeau ha visto piazzare una teca in mezzo a una folla al cui interno è stato rinchiuso un attore in piena metamorfosi da T-Virus.

Si tratta di una iniziativa pubblicitaria per dare il benvenuto a quella che è la serie televisiva tra le più gettonate di Netflix, Resident Evil (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), uscita il 14 luglio 2022.



Il risultato di questo esperimento - non solo di pubblicità ma anche sociologico - è stato incredibile: emerge innanzitutto che gli zombie sono ancora molto di moda. E stando alle reazioni di questa sorta di candid camera di massa, i morti viventi fanno ancora una paura tremenda.

Potete guardare il video completo della teca con l’uomo colpito dal T-Virus e le reazioni dei passanti nel filmato che trovate in fondo a questo articolo. Trovate un video su questa mossa di marketing strepitosa anche in alto, nel filmato in testa a questo articolo.