The Gray Man, il dietro le quinte del film con Gosling ed Evans

È stato pubblicato in rete il dietro le quinte ufficiale di The Gray Man, la nuova pellicola con protagonisti Ryan Gosling, Chris Evans e Ana de Armas. Il film è attualmente al cinema e arriverà il 22 luglio su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).



La piattaforma di streaming video offre un succulento viaggio dietro le quinte dell’action movie più gettonato dell’estate. La featurette esclusiva propone interventi dei tre protagonisti, ossia Ryan Gosling, Chris Evans e Ana de Armas. Oltre al cast compaiono anche i registi della pellicola, i fratelli Anthony e Joe Russo, che raccontano come è nato The Gray Man.



Potete guardare il dietro le quinte ufficiali di The Gray Man nel video che trovate in fondo a questo articolo.