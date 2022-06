Il mostro dei mari, il trailer del film d'animazione Netflix

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Netflix ha appena rilasciato trailer e poster de Il mostro dei mari, il nuovo film d’animazione con la regia del premio Oscar Chris Williams, in arrivo su Netflix da venerdì 8 luglio in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, in Italia visibile anche su Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick.