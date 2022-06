Sandman, la serie tv arriverà il 5 agosto. Il trailer

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Ha finalmente una data The Sandman, la serie tv tratta dalla celebre e fortunata serie a fumetti sceneggiata da Neil Gaiman (American Gods, Stardust, Coraline). Nel corso della Geek Week, Netflix ha dato l'annuncio condividendo il trailer che potete vedere in alto su questa pagina. La serie approderà sulla piattaforma streaming, visibile anche su Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick, a partire dal 5 agosto.