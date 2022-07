Nelle scorse ore 01 Distribution ha pubblicato il listino delle prossime uscite cinematografiche, tra i film presenti anche Killers of the Flower Moon , il nuovo lavoro diretto da Martin Scorsese .

Killers of the Flower Moon è il titolo del nuovo progetto di uno dei nomi più amati e iconici della settima arte. Poco fa 01 Distribution ha annunciato che la pellicola di Martin Scorsese, classe 1942 , farà il suo arrivo nelle sale italiane all’inizio del prossimo anno, più precisamente il 23 gennaio 2023 .

La pellicola potrà contare su un cast composto da grandi nomi del mondo dorato di Hollywood, tra i quali Leonardo DiCaprio ( FOTO ), Robert De Niro , Jesse Plemons e Lily Gladstone . Il film rappresenterà la sesta collaborazione del regista con l’attore di Gangs of New York e la decima con quello di Taxi Driver ( FOTO ).

Nel corso degli anni il regista statunitense ha conquistato pubblico e critica con film divenuti dei veri e propri cult, tra i quali Quei bravi ragazzi, The Aviator, The Wolf of Wall Street e The Departed - Il bene e il male, quest’ultimo vincitore alla settantanovesima edizione degli Academy Awards nella categoria Miglior regista.