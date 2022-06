Il Gatto con gli Stivali 2: L'Ultimo Desiderio, il nuovo trailer

Il trailer mostra le nuove immagini del film mescolando divertimento e azione. Parallelamente, Universal Pictures International Italy ha distribuito la sinossi ufficiale nella didascalia: “Il candidato all'Oscar Antonio Banderas torna a dar voce al famoso Gatto accompagnandolo in un viaggio epico alla ricerca della leggendaria Stella dei Desideri nella Foresta Nera per riappropriarsi delle vite perdute. Avendo una sola vita a disposizione, il Gatto sarà costretto a chiedere aiuto alla sua ex partner e nemesi: l'affascinante Kitty "Zampe di Velluto" (la candidata all’Oscar Salma Hayek)”.

La trama poi prosegue: “Nella loro impresa, il Gatto e Kitty saranno aiutati - contro ogni buon senso – da un malconcio, loquace e gioioso randagio, di nome Perro (Harvey Guillén, Vita da vampiro - What We Do in the Shadows). Insieme, il nostro trio di eroi dovrà rimanere un passo avanti rispetto a Riccioli D’oro (il candidato all'Oscar Florence Pugh, Black Widow) e alla Famiglia del Crimine dei Tre Orsi, composta da “Grande” Jack Horner (il vincitore agli Emmy John Mulaney, Big Mouth), il terrificante cacciatore di taglie, e il Grande Lupo Cattivo (Wagner Moura, Narcos)”.