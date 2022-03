Il Gatto con gli Stivali 2: L'Ultimo Desiderio, il trailer ufficiale

Il secondo capitolo dello spin-off dedicato al celebre Gatto, apparso per la prima volta in Shrek 2, arriverà in autunno Condividi

Dopo dieci anni dall’uscita del primo spin-off, il Gatto con gli Stivali sta per fare il suo ritorno. Il secondo episodio con protagonista il felino arancione, arriverà in autunno nelle sale cinematografiche e sarà distribuito in Italia dalla Universal. La data ufficiale non è ancora stata svelata, ma possiamo scoprire qualche dettaglio in più grazie al rilascio del primo trailer in italiano.

Antonio Banderas presta ancora una volta la voce al Gatto approfondimento Il gatto con gli stivali 2, Florence Pugh e Olivia Colman nel cast Ritorna sul grande schermo come doppiatore del Gatto con gli Stivali anche Antonio Banderas, protagonista di pellicole indimenticabili come La maschera di Zorro ed Evita. Nella voce della sua nemesi, cioè Kitty Zampe di Velluto, ci sarà un’altra conferma: la bellissima e camaleontica Salma Hayek (Frida; Eternals). In questo imperdibile viaggio per ritrovare la Stella dei Desideri leggendaria, il Gatto con gli Stivali conoscerà moltissimi altri personaggi: dal randagio Perro (voce di Harvey Guillén), a Riccioli d’Oro (doppiata da Florence Pugh), al Grande Lupo Cattivo, temibile cacciatore di taglie (voce di Wagner Moura) e infine alla famiglia dei tre famigerati criminali Orsi, tra cui Jack Horner (doppiato da John Mulaney). Il film d’animazione è diretto dal regista Joel Crawford ed è prodotto da Mark Swift. L’ormai famosissimo Gatto è arrivato sul grande schermo per la prima volta nel 2004 in Shrek 2, conquistando subito il pubblico internazionale. Così, la DreamWorks ha deciso di farlo comparire in altri due film sul celebre Orco Verde e di dedicargli due spin-off, il primo dei quali è uscito nel 2011.

La trama del film approfondimento I migliori film da vedere a marzo 2022 in streaming e al cinema. FOTO Ecco la sinossi ufficiale de Il Gatto con Gli Stivali 2: L’Ultimo Desiderio: L’intenditore di leche preferito dal pubblico, il più spavaldo e impavido felino, sta per tornare. Dopo dieci anni la DreamWorks Animation porta sul grande schermo un nuovo capitolo della saga, in cui il grintoso fuorilegge, il Gatto con gli Stivali, si troverà a pagare un prezzo altissimo a causa del suo spregio per il pericolo e per la totale assenza di attenzione verso la sua sicurezza. Nonostante il conto sia incerto, il felino ha già perso otto delle sue nove vite. Per averle di nuovo il Gatto si butterà a capofitto in un’impresa davvero grandiosa. La ricerca della Stella dei Desideri, nella Foresta Nera, darà i suoi frutti? Con una sola vita a disposizione, il nostro protagonista dovrà fare affidamento sulla sua nemesi ed ex partner, la sinuosa Kitty Zampe di Velluto.