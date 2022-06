Hunger Games, Josh Andrés Rivera nel cast del prequel

Inizia a delinearsi il cast dell’atteso sequel della saga che ha conquistato il mondo. Nelle scorse ore il profilo Instagram del franchise ha annunciato la presenza di Josh Andrés Rivera nel film in uscita nel novembre del 2023.

Nei giorni scorsi l’account social di Hunger Games ha svelato che Rachel Zegler interpreterà la protagonista Lucy Gray Baird nel prequel” È scritto nelle stelle. Rachel Zegler è stata scelta come Lucy Gray Baird per Hunger Games: La Ballata dell'usignolo e del serpente”.

Hunger Games, il teaser trailer del prequel in arrivo nel 2023

L’attrice è principalmente nota per aver interpretato Maria nella pellicola West Side Story di Steven Spielberg trionfando alla settantanovesima edizione dei Golden Globe nella categoria Migliore attrice in un film commedia o musicale.

L’attore avrà il compito di interpretare Sejanus Plinth, come annunciato nella didascalia del post: “La fedeltà sarà messa alla prova. Josh Andrés Rivera è stato scelto per interpretare Sejanus Plinth nel film Hunger Games: La Ballata dell'usignolo e del serpente, in arrivo al cinema nel novembre del 2023”.