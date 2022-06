Hunger Games, il teaser trailer del prequel in arrivo nel 2023

È stato svelato il primo teaser trailer di Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente, prequel della saga Hunger Games basata sui romanzi di Suzanne Collins. Il film uscirà il 17 novembre 2023 Condividi

Il 17 novembre 2023 uscirà in tutte le sale statunitensi (ancora da stabilire la data in Italia) il prequel della fortunata trilogia Hunger Games, che ha reso ulteriormente popolare l'attrice Jennifer Lawrence nei panni della protagonista Katniss Everdeen. Il titolo del prequel, che sarà ambientato 64 anni prima delle vicende a noi già note, è Hunger Games – La ballata dell'usignolo e del serpente. Nella notte tra domenica 5 giugno e lunedì 6 giugno, è stato pubblicato il primo teaser trailer della pellicola dalla durata di poco meno di 1:30 minuti. In questo lasso di tempo viene mostrato il logo del film, con un usignolo su un ramo sul quale si avvolge il serpente. Inizialmente, i due animali vengono rappresentati come blocchi di ghiaccio, per poi sciogliersi, prendere vita ed essere rappresentati colorati d'oro.

La trama del prequel di Hunger Games approfondimento Hunger Games, Rachel Zegler protagonista del prequel della saga Come accennato pocanzi, il film è ambientato 64 anni prima delle avventure di Katniss Everdeen. Il protagonista è un personaggio che abbiamo già visto nella trilogia ispirata alle opere omonime di Suzanne Collins. Il riferimento è a Coriolanus Snow, presidente di Panem, interpretato da Donald Sutherland. Nel prequel vedremo uno Snow appena 18enne scelto come mentore della coetanea Lucy Gray, abitante del Distretto 12 che sarà la futura casa di Katniss Everdeen. Il giovane Snow, che avrà il compito di preparare la ragazza alla 10ª edizione degli Hunger Games, avrà il volto di Tom Blyth, mentre Lucy Gray sarà interpretato da Rachel Zegler che abbiamo già visto in West Side Story. Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente sarà diretto ancora da Francis Lawrence, già dietro la macchina da presa nei tre film precedenti. Il prequel si baserà sull’omonimo romanzo di Suzanne Collins uscito il 19 maggio 2020 in tutte le librerie.

Che cosa sono gli Hunger Games? approfondimento Hunger Games usciva nelle sale Usa 10 anni fa: 10 cose da sapere Per chi non avesse letto i libri o visto i film, gli Hunger Games sono dei giochi (ovviamente immaginari) che si tengono ogni anno a Panem. A partecipare sono 2 ragazzi (un maschio e una femmina) per ognuno dei 12 distretti. Essi vengono estratti a sorte, a meno che non ci sia qualche volontario disposto a rischiare la propria vita. Infatti, gli Hunger Games sono avvenimenti cruenti, dove i partecipanti devono affrontarsi letteralmente sino alla morte: l’unico sopravvissuto è eletto vincitore. Questi giochi vengono indetti ogni anno nel Distretto di Panem come una sorta di punizione da scontare per le guerre passate e cercare di mantenere così l’ordine tra i Distretti. Per la precisione, abbiamo parlato di trilogia ma, in realtà, i film sul grande schermo sono stati quattro perché l’ultimo è stato diviso in due parti. Andiamo a ricordarli: Hunger Games (2012)

Hunger Games – La ragazza di fuoco (2013)

Hunger Games – Il canto della rivolta – Parte I (2014)

Hunger Games – Il canto della rivolta – Parte II (2015) A distanza di 8 anni, dunque, la saga di Hunger Games è pronta ad accogliere il primo prequel, che rappresenterà il 5° film dei romanzi di Suzanne Collins.