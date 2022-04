Hunger Games, Lionsgate annuncia la data d'uscita del prequel

Quando esce il prequel di Hunger Games

approfondimento

Hunger Games usciva nelle sale Usa 10 anni fa: 10 cose da sapere

Entro la prima metà del 2022 dovrebbe iniziare la produzione di Hunger Games – The Ballad of Songbirds and Snakes, che in italiano significa La ballata degli usignoli e dei serpenti. Inizialmente, c’era incertezza sulla data dell’uscita del film, che oscillava tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024. Tuttavia, come affermato da Joe Drake, presidente di Lionsgate, casa produttrice che finanzierà la pellicola, il prequel sarà visibile a partire dal 17 novembre 2023. Francis Lawrence sarà confermato in cabina di regia dopo aver diretto gli ultimi tre film, così come sono stati confermati Nina Jacobson e Brad Simpson in qualità di produttori. Non può mancare, ovviamente, l’apporto della scrittrice degli Hunger Games, cioè Suzanne Collins, che avrà il compito di scrivere il soggetto del film più quello di produttrice esecutive. Infine, spazio anche per il premio Oscar per la sceneggiatura in Little Miss Sunshine Michael Arndt, appunto nelle vesti di sceneggiatore, ruolo già ricoperto nel secondo film. In attesa di definire il cast, il lungometraggio vedrà come protagonista un giovane Coriolanus Snow, che abbiamo conosciuto già nei film come autorevole e duro presidente di Panem. Nel prequel, il giovane Coriolanus Snow avrà il compito di recarsi nel Distretto 12, quello più povero di Panem, per fare da mentore a una ragazza.