Un'estate ai Caraibi, il cast del film con Martina Stella

2/12

in Un'estate ai Caraibi, Carlo Bucirosso è Roberto, un bancario single e ipocondriaco. Giacomo, il suo medico, gloi diagnostica un tumore allo stato terminale e appena due mesi di vita. Ma in ospedale hanno commesso un errore: la sua lastra è stata scambiata con un 102enne e Giacomo si precipita a chiamare l'amico per dargli la bella notizia. Ma Roberto in casa non c'è perché è ad Antigua, ai Caraibi. Si è licenziato dalla banca e ha anche portato via 300.000€ dalla cassaforte alloggiando in hotel a 5 stelle con champagne e donne a volontà