Crimes of the Future, ecco l'Allegro Chirurgo in versione Cronenberg

La casa di distribuzione indipendente Neon ha lanciato un tanto geniale quanto inquietante gioco da tavolo intitolato a “Crimes of the Future” di David Cronenberg, un gioco in scatola a tema film che strizza l’occhio al classico L'allegro chirurgo.



La versione italiana del gioco Operation (commercializzato da Milton Bradley dal 1965 dopo averne acquistato i diritti da John Spinello e ora di proprietà della Hasbro) è l’intramontabile board game in cui bisogna effettuare operazioni chirurgiche stando attenti a non toccare i bordi degli organi, pena quel “bzzz” che non piacerà affatto al paziente che abbiamo sotto i ferri.

L'edizione “Crimes of the Future” in realtà non dovrebbe essere chiamata tale, nel senso che non si tratta di un'edizione dell’originale Operation: mentre di questo ne sono uscite svariate, come quella dei Simpson o di Rick and Morty per esempio, questo è in realtà semmai un'alternativa a L'allegro chirurgo, che nulla ha a che fare con la Hasbro insomma.



Si tratta di un modo creativo e originale per promuovere la nuova pellicola da brivido firmata dal più grande maestro dell'incubo, come si è dimostrato/confermato Cronenberg con questo capolavoro. Non è una novità in casa Neon sfornare idee creative e geniali come questa.



Le immagini di questo gioco da tavola sono state condivise dalla stessa casa di produzione cinematografica, che le ha presentate via Twitter. Oltre alle foto del gioco in scatola, una didascalia correda questo ottimo regalo per soli maggiorenni, come la stessa pellicola si adatta soltanto a un target adulto (e dotato di pelo sullo stomaco).

“Scoprite nuovi organi,” recita il lancio, “Guida nel cuore dell’oscurità! Goditi il divertimento Cronenberghiano con tutta la famiglia! In arrivo in tutti i negozi di giocattoli! (Controller SARK venduto separatamente)”.

Potete guardare il tweet della casa di produzione cinematografica Neon in fondo a questo articolo.