Richard Gere al Magna Graecia Film Festival: riceverà la Colonna d'oro

Gere, che dall'Italia ha ottenuto nel lontano 1979 un David di Donatello come miglior attore straniero per I giorni del cielo di Terrence Malik, tornerà quest'estate nel cuore del Mediterraneo per raccogliere un riconoscimento che celebra la sua longeva attività nel campo cinematografico, come annunciato dal direttore della quarantennale kermesse tematica Gianvito Casadonte.

I quarant'anni di Ufficiale e gentiluomo, film di Taylor Hackford che donò a Gere un posto nell'Olimpo dei divi di Hollywood spianandogli la strada per un luminoso futuro, sono l'occasione per il Magna Graecia Film Festival di Catanzaro di omaggiare il suo leggendario protagonista, considerato uno dei migliori della sua generazione .

La sua carriera inizia nei primissimi anni Settanta. A oggi, Richard Gere ha preso parte a moltissime produzioni cinematografiche di successo. Qualche titolo: In cerca di Mr. Goodbar, I giorni del cielo, Yankees, American Gigolò, Ufficiale e gentiluomo, King David, Gli irriducibili, Pretty Woman, Sommersby, Il primo cavaliere, Schegge di paura, Se scappi ti sposo, Autumn in New York.

In MotherFatherSon Gere è Max Finch, uno spietato e geniale magnate dell'editoria e dei media dal passato oscuro e con un rapporto assai problematico con il figlio e l'ex moglie. Un personaggio molto intrigante per il primo ruolo da protagonista sul piccolo schermo per l'attore americano.

L'attore e attivista statunitense Richard Tiffany Gere (nato a Filadelfia il 31 agosto del 1949) è nel cast principale di MotherFatherSon, avvincente produzione BBC Studios in otto parti in onda su Sky Atlantic (disponibile anche On Demand e in streaming su NOW TV).

Nel cast di MotherFatherSon, produzione BBC Studios in onda su Sky Atlantic il lunedì sera alle 21.15 (disponibile anche On Demand e in streaming su NOW TV), c'è una star di Hollywood conosciuta e apprezzata in tutto il mondo. Stiamo ovviamente parlando di Richard Gere, che nella serie è lo spietato e geniale Max Finch. In attesa dei prossimi appuntamenti, scorri la gallery con le foto più belle dell'attore

Gere, uno dei migliori attori della sua generazione

Pluricandidato ai Golden Globe, premio che ha ottenuto nel 2003 per lo straordinario musical Chicago, Gere è un esempio eccellente di versatilità, caratteristica evidente dall'elenco di titoli interpretati in cui figurano opere drammatiche, musical, thriller e commedie.

Il Festival di Catanzaro, che ospiterà l'attore, ha in programma dei momenti speciali per lui che ha lavorato con alcuni dei più grandi registi del suo tempo, da Altman a Coppola, a Kurosawa.

Sono però i cosiddetti “film di casetta” i lavori più apprezzati dal pubblico che a Gere attribuisce la riuscita di titoli amatissimi come Se scappi ti sposo, Shall We Dance?, Autumn in New York, Unfaithful – L'amore infedele, solo per citarne qualcuno. Tra questi, il posto d'onore spetta a Pretty Woman e a Ufficiale e gentiluomo, entrambi selezionati per una ennesima proiezione che certamente sarà molto gradita al pubblico dell'evento.