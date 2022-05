Emily Blunt, il suo nuovo film è Pain Hustlers

Il film racconterà la storia di un ragazza che lascerà la scuola per lanciarsi nel mondo del lavoro iniziando da una start up farmaceutica in fallimento fino a ritrovarsi al centro di una pericolosa cospirazione criminale.

approfondimento

Emily Blunt è tra le attrici più scintillanti della settima arte grazie anche a una carriera in continua ascesa, tra i numerosi riconoscimenti ottenuti spiccano ben sei candidature ai Golden Globe e una vittoria alla sessantaquattresima edizione come Miglior attrice non protagonista in una serie grazie al film Gideon's Daughter.