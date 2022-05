David Cronenberg dirigerà "The Shrouds", film con Cassel protagonista

David Cronenberg dirigerà Vincent Cassel nel suo prossimo film thriller, che si intitolerà "The Shrouds”.



Il mitico regista canadese collabora ancora una volta con l'altrettanto mitico attore francese, in un nuovo atto di quel sodalizio che già ha dato ottimi frutti sui set de “La promessa dell'assassino” e “A Dangerous Method”.

Ma se in queste due pellicole Cassel non figurava come protagonista, stavolta invece sarà proprio lui la "prima donna" del cast.



Cronenberg è prossimo a dirigersi al festival di Cannes, dove la prossima settimana presenterà il thriller “Crimes Of The Future” con Viggo Mortensen, Kristen Stewart e Lea Seydoux. Nel frattempo FilmNation e CAA Media Finance allietano i fan, dandogli la notizia che una nuova pellicola del regista è in cantiere, con i produttori Saïd Ben Saïd (SBS Productions), Martin Katz (Prospero Pictures) e Michel Merkt. Questi ultimi sono i tre nomi che stavano dietro a “Maps To The Stars”, il dramma del 2014 con Julianne Moore, John Cusack, Mia Wasikowska e Robert Pattinson. Anche con quel film Cronenberg partecipò in concorso alla 67ª edizione del Festival di Cannes, vincendo il Prix d'interprétation féminine per l'interpretazione di Julianne Moore.